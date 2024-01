Ogromna tragedia w rodzinie Tomasza i Roberta Stockingerów. Ojciec i syn pogrążeni w żałobie

Barbara Barska w ostatnich latach zmagała się z pogarszającym stanem zdrowia, przez co od 2015 roku znajdowała się w domu opieki. Była to konieczność, bo artystka mieszkała sama, gdy złamała nogę. W ostatnich czasie sam Tomasz Stockinger przeczuwał, że śmierć jego ukochanej mamy zbliżała się wielkimi krokami.

Niestety, musimy być nastawieni na najgorsze, bo w jej oczach gaśnie życie. Jesteśmy świadkami jej stopniowego odchodzenia. Choć jest to bardzo trudne, to jednak naturalne i musimy to zaakceptować - mówił aktor w rozmowie z „Twoim Imperium”.