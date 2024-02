Oto wszystkie kobiety Tomasza Stockingera. Przez lata przyciągał do siebie same piękności!

Kolorowa prasa swego czasu swatała Tomasza Stockingera również z Anną Powierzą, z którą aktor grał razem w „Klanie”. Aktorzy mieli zostać swego czasu przyłapani razem na spacerze po plaży i to wystarczyło, aby media zaczęły spekulować na temat tego, co ich tak naprawdę łączy.

To jest wymyślone. Nie powiedziałem, że to romans, Anka też tego nie powiedziała. Po prostu ktoś nam to zrobił i przypisuje nam romans. Szliśmy sobie z koleżanką z pracy brzegiem morza i tyle. Żyję już parę lat na tym świecie i niejedną dziwną historię na swój temat czytałem. To się samo nakręca i zrobił się już z tego ośli pęd. Dobrze, że jeszcze nie zrobili ze mnie geja - tłumaczył aktor w „Fakcie”.