Parada potężnych dekoltów. Tak Iza Krzan i Ada Fijał ubrały się na finał „Tańca z gwiazdami”!

Wielki finał „Tańca z gwiazdami”

„Różne są finały w tym programie, a ten dzisiejszy jest wyjątkowy: święto tańca, to jest finał marzeń” - powiedziała Iwona Pavlović.

Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke wygrała 14. edycję programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” w Polsacie.

Jestem wdzięczna, że w wieku 48 lat zdecydowałam się wziąć udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym, ale ważne, by brać z życia to, co dobre dla nas. Jestem wzruszona, słysząc, że jestem inspiracją dla kobiet w moim wieku, że chce im się wstać z łóżka, że chcą więcej. Chcę wam powiedzieć, że skoro ja mogę być w finale „Tańca z Gwiazdami”, to wy w swoim życiu możecie zrobić wszystko i przekroczyć każdą granicę. Udział w tym programie uświadomił mi jedno, że otaczanie się ludźmi życzliwymi, przyjacielskimi i takimi jakich spotkałam tutaj dodaje takiej energii i otwiera takie drzwi w życiu, że życzę wszystkim tej energii ludzkiej - powiedziała wzruszona aktorka.