„Taniec z gwiazdami 14” FINAŁ. Anita Sokołowska i Jacek Jeschke wygrywają Kryształową Kulę! Nie mieli sobie równych na parkiecie! Redakcja Telemagazyn

Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk, Roxie Węgiel i Michał Kassin oraz Anita Sokołowska i Jacek Jeschke - to oni zmierzyli się w 14. finale „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Cóż to było za show! Nie było łatwo widzom i jurorom wyłonić najlepszą parę tej edycji. Kto wygrał? Zobacz!