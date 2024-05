Andrzej TO TEN Nowak z „Sanatorium miłości 6” jest bezdomny? Poznaliśmy prawdę!

Kim jest Andrzej TO TEN Nowak?

Andrzej TO TEN Nowak jest jednym z bohaterów programu „Sanatorium miłości 6”. Andrzej to mężczyzna o silnej osobowości, uwielbiający aktywny tryb życia. Po zakończeniu służby wojskowej pracował w sklepie z obuwiem damskim w Kaliszu, a potem jako zawodowy gracz piłki ręcznej przeniósł się do Poznania. Po zakończeniu kariery sportowej podjął pracę jako kierowca w firmie transportowej, podróżując po całej Europie i spełniając swoją pasję poznawania nowych miejsc i kultur. Spędził także kilkanaście lat w Australii, ale wrócił do Polski, aby opiekować się swoją chorą mamą. W Australii został jego syn.