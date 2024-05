Małgorzata z „Sanatorium miłości 6” w ogniu krytyki! W jej obronie stanęła Aneta Nowicka z „Sanatorium miłości 5”! Redakcja Telemagazyn

Wielki finał programu „Sanatorium miłości 6” coraz bliżej, ale to absolutnie nie oznacza, że emocje związane z show opadają. Wręcz przeciwnie! Są kuracjusze, obok których widzowie nie są w stanie przejść obojętnie... Jedną z takich osób z całą pewnością jest Małgorzata, której wypowiedzi i zachowanie doprowadza wielu fanów „Sanatorium miłości” do białej gorączki! Słusznie? Teraz w obronie seniorki stanęła osoba, która doskonale wie, co to znaczy hejt ze strony widzów, czyli Anita Nowicka z 5. edycji „Sanatorium miłości”.