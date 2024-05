„Sanatorium miłości 6”. Odcinek 9. przyniesie wiele zaskoczeń! Małgorzata i Stanisław pierwszą parą tej edycji? Padły poważne słowa!

Po południu w ramach przygotowań do balu, grupa uda się na lekcję… baletu. Panowie będą oszołomieni lekkością i gracją z jaką poruszają się Panie. Małgosia zrobi piorunujące wrażenie na Staszku, co nie ujdzie uwadze kobiety:

Tak był dzisiaj wpatrzony w moje oczy, że ja sama w szoku byłam. On tak patrzył i tak się uśmiechał szczerze. To da się wyczuć. Nie wiem czy się zakochuje, ale tak to wygląda