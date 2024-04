„Sanatorium miłości 6” odcinek 9. Między Andrzejem i Marią już do czegoś doszło? Zachowanie seniorki mówi samo za siebie!

„Sanatorium miłości 6” odcinek 9. - co się wydarzy?

Widzowie wielkimi krokami zbliżają się do finału 6. edycji „Sanatorium miłości”. Już w najbliższą niedzielę TVP wyemituje przedostatni odcinek programu, w którym jak się dowiadujemy z oficjalnej zapowiedzi w mediach społecznościowych „Sanatorium miłości TVP”, seniorzy nie będą mogli narzekać na brak atrakcji. Będą kolejne randki, jazda na lodowisku, lot samolotem, a także... lekcja baletu.

Szczególnie interesująca wydaje się ta ostatnia aktywność. Wszystko za sprawą Andrzeja, który postanowił zaprosić do wspólnego tańca dopiero co przybyłą do programu Marię z Łodzi. Ci, którzy oglądali wcześniejsze odcinki „Sanatorium miłości 6” mogą być tym szczególnie zaskoczeni, gdyż do tej pory Andrzej jak lew walczył o zainteresowanie Teodozji. Czyżby jednak dał sobie spokój i spróbował swoich sił w romantycznej relacji z Marią? Odpowiedź na to pytanie widzowie poznają najpewniej w najbliższą niedzielę.