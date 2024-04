Uczucie między Andrzejem Sikorskim a Ulą Flisek kwitnie! Balowali z innymi gwiazdami „Sanatorium miłości”!

Związek Andrzeja Sikorskiego i Uli Flisek

Andrzej Sikorski był jednym z najbardziej charyzmatycznych uczestników 4. edycji programu „Sanatorium miłości”. Były piłkarz budził ogromną sympatię widzów i był najlepszym dowodem na to, że po 60. roku życia wciąż można być aktywnym! Andrzej niestety nie znalazł miłości w programie, chociaż nie ukrywał, że w oko wpadła mu atrakcyjna Monika Zajączkowska. Oboje spotykali się po programie, jednak mieli odmienną wizję swojej znajomości - Andrzej mówił o niej per moja dziewczyna, natomiast Monika odcięła się od tego i to był moment, w którym znajomość Andrzeja i Moniki się rozluźniła.