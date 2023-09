Pasierbica Krzysztofa Rutkowskiego wyrosła na piękną kobietę! Maja Rutkowski urodziła ją, gdy była nastolatką!

Mając 18 lat musiałam walczyć o moją ciążę leżąc jej większość czasu pod kroplówkami, aby moja córka urodziła się zdrowa. Walczyłam każdego dnia o nią!!! Dowiadując się, iż jestem w ciąży nie mając 18 lat, ani chwili nie zawahałam się z opcją, aby nie urodzić tego dziecka. Kochałam Ciebie od pierwszej chwili, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, choć 17-letniej dziewczynie nie było łatwo urodzić, wychowywać dziecko i chodzić do szkoły… Nikt nie powiedział, że będzie łatwo w życiu, ale jak chcesz, to możesz przenosić góry i co do tego nigdy nie miałam wątpliwości, że będzie inaczej. - wyznała swego czasu Maja Rutkowski na swoim koncie na Instagramie, cytowana przez serwis styl.fm.