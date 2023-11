Peter Dinklage od lat zachwyca publiczność. Za co dostanie nagrodę na EnergaCAMERIMAGE 2023?

Jeden z najbardziej wszechstronnych aktorów

Za jakie role pokochali go widzowie?

Widzowie na całym świecie zapamiętali go między innymi z ról tajemniczego nieznajomego w czarnej komedii Zgon na pogrzebie Franka Oza, projektanta broni w superbohaterskim spektaklu X-Men: Przeszłość, która nadejdzie Bryana Singera, łagodnego romantyka zadurzonego w zgorzkniałej głównej bohaterce Trzech billboardów za Ebbing, Missouri Martina McDonagha, w filmie tegorocznej festiwalowej jurorki Reed Morano I Think We’re Alone Now, skrywającego sekret przestępcy w O wszystko zadbam J Blakesona, słynnego Cyrana de Bergeraca w musicalu Cyrano Joe Wrighta oraz czarującego i moralnie niejednoznacznego Tyriona Lannistera w przebojowym serialu Gra o tron.