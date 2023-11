„Pierwsza miłość” odcinki 3705 - 3709. Kolejna śmierć w serialu! Jak Artur zniesie odejście Doroty? [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach dojdzie do wielu ekscytujących wydarzeń. Wiele wskazuje na to, że Artur po raz kolejny może stracić Dorotę. Po tym jak zmarła pani Jadwiga, Dorota postanawia ponownie pojechać do Warszawy, gdzie spotyka zakochanego w niej Leszka. Okazuje się, że Dorota też coś do niego czuje. Czy po raz kolejny opuści Artura? Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

ZOBACZ ZDJĘCIA Już niebawem czekać będą na nas kolejne emocjonujące odcinki „Pierwszej miłości”. Co tym razem wydarzy się w serialu? Dorota postanawia jechać do Warszawy na rozprawę sądową w sprawie Jadwigi, która więziła ją podczas jej amnezji. Tymczasem skruszona Jadwiga żałuje swoich czynów i prosi o wybaczenie. Podczas rozprawy dochodzi do tragedii, a niedługo później Jadwiga umiera.

Dorota ma wyrzuty sumienia z powodu tego co stało się z Jadwigą. Artur nie rozumie jak może być jej przykro po kimś kto więził ją dla własnych korzyści. Empatyczny Leszek wspiera Dorotę w tym trudnym czasie. Jego troska i wrażliwość zbliżają do niego Dorotę. Wygląda na to, że on bardziej rozumie ją niż jej własny partner.

Dorota postanawia nie wracać od razu do Wrocławia, gdzie czeka na nią Artur. Wspomina zmarłą Jadwigę w jej mieszkaniu, gdzie nieoczekiwanie odwiedza ją tam Leszek. Jest jasne, że nadal mu na niej zależy. Okazuje się, że Dorocie też nie jest on obojętny. Czy Dorota wreszcie przyzna co do niego czuje? Jak to wpłynie na jej związek z Arturem? Czy po raz kolejny go zostawi? W galerii znajdziecie zdjęcia z najnowszych odcinków „Pierwszej miłości”. Sprawdźcie, co się wydarzy!

