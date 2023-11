Julia Pogrebińska była jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Jak dziś wygląda i co robi dawna gwiazda „Pierwszej miłości”?

Jak dziś wygląda Julia Pogrebińska?

Julia Pogrebińska przed laty była jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Piękna aktorka kazachskiego pochodzenia pierwszy raz dała się poznać szerszemu spektrum widzów dzięki roli Pauliny Sobolewskiej w serialu „Pierwsza miłość”. Grała tam przez 6 lat, do 2019 roku. Aktorkę można było jeszcze oglądać m.in. w produkcjach takich jak „Wataha” czy „Echo serca”. W międzyczasie Julia Pogrebińska miała okazję występić w 3. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie wraz ze Rafałem Maserakiem zajęła trzecie miejsce. Od kilku lat aktorka nie pojawia się już jednak w żadnych filmach i serialach. Jak dziś wygląda jej życie?