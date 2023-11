„Pierwsza miłość” odcinki 3700 - 3704. Bartek znów poprosi Emilkę o rękę! Przyjmie jego oświadczyny? [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Karol Gawryś

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach dojdzie do wielu ekscytujących wydarzeń. Po tym, jak Bartek zszedł się z Emilką, postanowił się jej oświadczyć! Choć ukochana przyjęła jego oświadczyny, to wygląda na to, że parę czekają spore kłopoty przy organizacji ich ślubu. Czy uroczystość dojdzie do skutku? Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!