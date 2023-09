„Piła X”. Najbardziej oczekiwany horror tej jesieni? John Kramer wraca do akcji!

Co wiemy o Tobinie Bellu?

Tobin Bell ma dziś 81 lat. Urodził się w Nowym Jorku i jest wszechstronnie wykształcony. W college’u stawiał na sztukę i dziennikarstwo, bo marzył o byciu pisarzem. Bell posiada też tytuł magistra nauk o środowisku (Montclair State University). Ostatecznie jednak poszedł w ślady swojej matki aktorki i dołączył do Actors Studio, gdzie studiował u Lee Strasberga, a potem do konserwatorium aktorskiego Stanford Meisner ’s Neighborhood Playhouse.

Karierę zaczął w teatrach Nowego Jorku już pod koniec lat 70. W telewizji grał mniejsze role do momentu, kiedy wcielił się w psychopatycznego „Jigsawa” Johna Kramera. Pierwsza „Piła" w 2004 roku otworzyła Bellowi drogę do kariery. Miał wtedy 62 lata i nagle z aktora drugiego planu stał się rozpoznawalny, a media okrzyknęły go ikoną kina grozy. Czy ta szufladka go denerwuje? Tobin w wywiadach śmieje się przekornie: „Myślisz, że Mick Jagger martwi się tym, że jest zbyt rozpoznawalny jako facet, który tańczy?”

Informacje o życiu prywatnym aktora są niezwykle skąpe. Wiadomo tyle, że aktor ma dwóch synów. Kilka lat temu rozwiódł się po 25 latach z Elizabeth Warren, jednak do tej pory nie skomentował tej decyzji. Prawdopodobnie jest singlem.