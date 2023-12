Piotr Żyła postawił sobie nowy dom. Jest nowocześnie i bardzo luksusowo!

Piotr Żyła pokazał swój nowy dom

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NOWEGO DOMU PIOTRA ŻYŁY

Po tym, jak Piotr Żyła rozwiódł się z Justyną Żyłą, postanowił związać się z Marceliną Ziętek, z którą do dziś tworzy parę jak z obrazka. Zakochani jakiś czas temu zdecydowali się postawić sobie nowy dom w leżącym w Beskidzie Śląskim Ustroniu. To miasteczko, z którego pochodzi Piotr Żyła i gdzie jego rodzice prowadzą pensjonat. W ostatnich miesiącach to piękna partnerka skoczka pokazywała postępy prac i kolejne wyremontowane wnętrza. Dzięki jej relacjom mogliśmy się dowiedzieć między innymi, że cała elewacja domu jest biała, co od razu przywołuje skojarzenia z zimowymi klimatami skoczni narciarskich. W ostatnim czasie to jednak sam Piotr Żyła postanowił pochwalić się swoim już praktycznie wykończonym nowym luksusowym lokum.