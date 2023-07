Po zakończeniu „Sanatorium miłości” Ninę Busk spotkał niezwykle smutny los. Mało kto o tym wiedział

Śmierć Niny Busk z „Sanatorium miłości”

Janina Busk była jedną z uczestniczek emitowanej w 2019 roku 1. edycji programu „Sanatorium miłości” . Przystępowała do programu w wieku 62 lat. Pochodząca z Torunia „Nina”, bo tak ją nazywali pozostali kuracjusze, z miejsca skradła serca widzów pozytywną energią, poczuciem humoru, barwną osobowością, szerokim uśmiechem oraz gorącym sercem. Kochała taniec, podróże i ludzi. Szalona kuracjuszka kochała życie na pełnej petardzie! Pokochała też życie w blasku fleszy , a kamera ją uwielbiała. Spełniła swoje marzenie występując m.in. w serialu „Uzdrowisko” oraz w show „The Voice Senior” .

Ogromnie smutna wiadomość 🖤 Odeszła od nas Nina Busk, uczestniczka 1. edycji Sanatorium Miłości. Zapamiętamy na zawsze jej płomienne serce, radość, energię i pasję do życia, którymi dzieliła się z innymi 🖤 Rodzinie Niny składamy szczere wyrazy współczucia.

Smutny los Niny Busk

Choć Nina Busk była powszechnie uważana za osobę pełną pozytywnej energii, to okazuje się, że skrywała przed swoimi fanami drugie, smutniejsze oblicze. Marek Jarosz, przyjaciel Niny z 1. edycji „Sanatorium miłości”, w rozmowie z naszym serwisem zdradził, że po zakończeniu programu, kuracjuszce niezwykle doskwierała samotność. Nie mały wpływ na to miał tutaj fakt, że ukochana córka Niny mieszka na stałe w Anglii. Co więcej, gdyby nie przyjaźń z Markiem, Nina spędzałaby samotnie jedne z minionych Świąt Wielkanocnych.