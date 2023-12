Pogrzeb Gabriela Seweryna. Gwiazdę programu „Królowe życia” pożegnali pogrążeni w żałobie bliscy i fani

Pogrzeb Gabriela Seweryna

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 6 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 12:00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Jak ustaliły wcześniej media - na ceremonii zabraknie mamy zmarłego ze względu na jej zły stan zdrowia. Anna Hamza, przyjaciółka zmarłego projektanta, będzie obecna, aby robić zdjęcia. - Cieszę się, że to ja będę wykonywać te zdjęcia, chociaż będzie to dla mnie emocjonalnie trudne. Wiem, że Gabryś też by chciał, żebym to była ja, bo wiedział, że będzie wyglądał dobrze, że będą to zdjęcia z klasą. Chociaż odszedł w tak skandaliczny, beznadziejny sposób, to chciałabym, żeby ta jego ostatnia droga była z klasą i smakiem, bo on był synonimem smaku przez wiele lat - cytował jej słowa dla Faktu serwis rmf.fm. Zgodnie z ustaleniami mediów, ceremonia ma być podzielona na dwie części, w tym prywatną, kiedy to bliscy i przyjaciele będą mogli w ciszy i w zamkniętym kościele pożegnać zmarłego.