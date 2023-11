Gabriel Seweryn nie żyje. Przypominamy, kim był gwiazdor „Królowych życia”

Śmierć Gabriela Seweryna

Głogowianin zmarł dziś, 28 listopada na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Śmierć mężczyzny potwierdza Ewa Todorov, rzeczniczka Głogowskiego Szpitala Powiatowego. „Około godziny 15.30 pacjent został przyjęty na SOR z objawami bólu w klatce piersiowej. Wykonano badania laboratoryjne, podłączono pacjentowi płyny i podano mu leki. Po około dwóch godzinach, kiedy się już wydawało, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia” – mówi rzeczniczka. - „Mimo podjętej reanimacji, która trwała długo, nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny”.

Kim był Gabriel Seweryn?

Gabriel Seweryn urodził się 11 lipca 1967 roku w Głogowie. Ukończył szkołę zawodową na profilu ciastkarz-cukiernik. Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku projektant ubioru. Od lat prowadził na starówce w Głogowie pracownię futer. Niestety, nie zawsze miał łatwo, bowiem niedawno pracowania została zdemolowana . Jako ciekawostkę można dodać, iż w 1990 roku wziął udział w wyborach Mistera Polski, gdzie zajął 4. miejsce.

To właśnie moda przyniosła Gabrielowi Sewerynowi sławę. Szeroka publiczność poznała go dzięki programowi telewizji TTV pt. „Królowe życia”, gdzie występował razem ze swoim ówczesnym partnerem, Rafałem Grabiasem. Gabriel Seweryn był obecny w show od pierwszego do siódmego sezonu; później, gdy rozstał się z Grabiasem, zniknął z TV.

Gabriel Seweryn udzielał się także w branży filmowej. Przed kamerą pojawił się w głośnym filmie „365 dni”, natomiast był projektantem futer i kurtek skórzanych przy filmach oraz serialach Patryka Vegi pt. „Pętla” oraz „Seks, miłość & pandemia”.