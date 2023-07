„Królowe życia”. Gabriel Seweryn ofiarą agresji mieszkańców Głogowa. Zdemolowano mu pracownię! „ Co ja komuś zrobiłem? Że sobie żyję?”

Program „Królowe życia” otworzył przed wieloma uczestnikami drzwi do popularności. Jednym z nich na pewno jest Gabriel Seweryn. Lubiany przez widzów bohater prywatnie zajmuje się projektowaniem ubioru, a w Głogowie ma swoją pracownię. Ostatnio jednak padł ofiarą wandalizmu, a efektem agresji podzielił się na swoim profilu na Instagramie.

Co ja komuś zrobiłem? Że sobie żyję? Że jestem? Co to jest w ogóle? Patrzcie, jacy ci ludzie są beznadziejni. Tragedia - komentował swoje nagranie