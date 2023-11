„Królowe życia”. Gabriel Seweryn nie żyje. O jego związkach mówili wszyscy. Jeden okazał się blefem, drugi ocalił przed zgryzotą

Gabriel Seweryn z „Królowych życia” nie żyje

Kim był Gabriel Seweryn?

Gabriel Seweryn zyskał popularność za sprawą programu TTV „Królowe życia”, choć miał szansę na sławę już wiele lat temu - w 1990 roku wziął udział w wyborach Mistera Polski, gdzie zajął 4. miejsce. Urodzony 11 lipca 1967 roku w Głogowie gwiazdor ukończył szkołę zawodową na profilu ciastkarz-cukiernik, był także absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku projektant ubioru. To właśnie z modą związał swoje losy, przez wiele lat prowadził na starówce w Głogowie pracownię futer. Niestety, nie zawsze miał łatwo - w niedawnym czasie jego pracowania została zdemolowana .

Gabriel Seweryn i Rafał Grabias - miłość w blasku fleszy

Seweryn w programie „Królowe życia” występował razem ze swoim ówczesnym partnerem, Rafałem Grabiasem. Gabriel Seweryn był obecny w show od 1. do 7. sezonu. Ich relacja zaczęła się w 2000 roku, zaś w 2016 r. zadebiutowali w programie TTV. W 4. sezonie panowie się zaręczyli, podczas wspólnego urlopu na Majorce. Sielanka trwała do 7. sezonu (2017 r. - przyp. red.), w którym to huknęła wieść o ich rozstaniu.

Jednak już kilka lat później panowie deklarowali koniec kryzysów. - Po wielkiej burzy postanowiliśmy wrócić do siebie. Doszliśmy do wniosku, że więcej nas łączy, niż dzieli. Mamy wspólne pasje, przyjaciół i plany na przyszłość. Długo rozmawialiśmy o naszym związku i jednogłośnie stwierdziliśmy, że nie warto zaprzepaścić 18 lat cudownej, dojrzałej miłości - wyznał Rafał Grabias dla serwisu Pudelek. Kontrą było wyznanie Gabriela Seweryna - projektant w 2020 r. wyznal, że ich powrót i związek był fikcją. - Przyznaję, że ta medialna szopka była kompletnie niepotrzebna. Tyle że inicjatywa w publicznym praniu brudów nie należała do mnie. Nigdy nie zatrudniałem speców od publicity, którzy by kreowali na potrzeby portali i kolorówek plotkarskich newsy - mniej czy bardziej prawdziwe - na temat naszego pożycia - wyznał w rozmowie z serwisem Pomponik, przypomina Plejada.