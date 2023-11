Tak Sylwia Peretti pielęgnuje pamięć o synu. Dla niego znów to zrobiła mimo bólu. „Byłbyś zły, gdybym nie miała siły tego udźwignąć”

Mimo żałoby, z którą się mierzy, Sylwia Peretti nie wycofała się do końca z życia. Kontynuuje akcję, którą rozpoczęła z synem i w której Patryk chętnie ją wspierał - #PaczkaPeretki. W związku z tym opublikowała poruszający film na Instagramie, znalazła również siły, by zachęcić innych do akcji. - Wiem na pewno, że gdybyś tu był, nie zawiódłbyś ich, mało tego - byłbyś zły, gdybym nie miała siły tego udźwignąć - napisała w poruszającym poście.