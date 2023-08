Pogrzeb Sinéad O'Connor. Tłumy fanów żegnają wielką artystkę. Zobacz zdjęcia

Sinead O'Connor nie żyje. To pisała do fanów kilka dni przed śmiercią

Artystka, która zmarła 26 lipca 2023 r. spoczęła w rodzinnych stronach. Media podają, że we wtorek [8.08.2023 - przyp. red.] tłumy zgromadziły się wzdłuż wybrzeża w Bray, mieście w hrabstwie Wicklow (miasto we wschodniej Irlandii w prowincji Leinster, stolica hrabstwa Wicklow) by pożegnać wokalistkę. To właśnie to miejsce irlandzka piosenkarka określała mianem swojego domu. Rodzina nie ujawniła szczegółów nabożeństwa ani pochówku, zaś ceremonia miała charakter prywatny.Media donoszą także, że w wydarzeniu uczestniczył prezydent Irlandii Michael D. Higgins i jego żona Sabina.