Pogrzeb Stanisławy Ryster. Zobacz zdjęcia z uroczystości. Tak żegnano legendę TVP i byłą gospodynię teleturnieju „Wielka gra”

Nie żyje Stanisława Ryster

Pogrzeb Stanisławy Ryster

Kim była Stanisława Ryster

Stanisława Ryster urodziła się 2 maja 1942 r. we Lwowie i była wykształconym prawnikiem. Los chciał, że została gwiazdą nie palestry, a telewizji. Na przestrzeni lat zyskała status jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Telewizji Polskiej. W TVP pracę rozpoczęła w latach 60. XX wieku. Największą rozpoznawalność zyskała za sprawą programu „Wielka Gra”, który prowadziła w latach 1975-2006. Wówczas jej popularność wzrosła i utrzymała się do końca jej życia. Gdy zdjęto go z anteny, nie kryła swojego rozczarowania i zapowiedziała, że więcej jej stopa w telewizji nie postanie.