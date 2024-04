Stanisława Ryster nie żyje. Prowadząca „Wielkiej gry” miała 82 lata

Kim była Stanisława Ryster

Stanisława Ryster (ur. 2 maja 1942 r. we Lwowie) była nie tylko gwiazdą telewizji, ale i prawniczką. Przez długie dekady uchodziła za jedną z większych i bardziej rozpoznawalnych gwiazd Telewizji Polskiej. W TVP pracę rozpoczęła w 1966 r., początkowo prowadząc programy i teleturnieje młodzieżowe. Za sprawą programu „Wielka Gra”, który prowadziła w latach 1975-2006, jej popularność wzrosła i utrzymała się do końca jej życia. Gdy zdjęto go z anteny, nie kryła swojego rozczarowania i zapowiedziała, że więcej jej stopa w telewizji nie postanie.