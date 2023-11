Polskie horrory. Najlepsze i najciekawsze polskie filmy na Halloween!

"Polska śmierć" (1994) - reż. Waldemar KrzystekWe Wrocławiu grasuje morderca zwany Ogrodnikiem. Zabijane motyką ofiary to ludzie niezadowoleni z życia. Tymczasem naukowiec Osso pisze doktorat o problematyce śmierci w polskiej kulturze. Policyjny komputer kojarzy jego zainteresowania z serią zabójstw. Prowadzący śledztwo pułkownik zwraca uwagę na młodego doktoranta. Osso nawiązuje romans z dawną koleżanką ze studiów. Bohater zauważa, że przed kolejnymi zabójstwami Marta znika. Niebawem mężczyzna dowiaduje się, że dziewczyna nie żyje od kilku lat.Drugie podejście Waldemara Krzystka do filmu z elementami kina grozy. Trzeba przyznać, że to szalenie niedoceniony obraz, który broni się nie tylko aktorsko (Cezary Pazura!), ale przede wszystkim scenariuszowo. Widzowie do końca seansu są trzymani w napięciu, nie wiedząc kto zabija, a dodatkowym smaczkiem jest wykorzystanie motywu z Anatolijem Kaszpirowskim.

materiały prasowe