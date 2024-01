„Razem odNowa” odcinek 3. Adam i Sylwia pozornie są szczęśliwym małżeństwem. W programie są bliscy rozstania!

Sylwia i Adam są dopiero rok po ślubie

Sylwia i Adam to niemal nowożeńcy. Poznali się 6 lat temu, ale ślub wzięli w zeszłym roku. Jako, że dla obojga jest to drugie małżeństwo, obawiają się, że popełnią błędy przeszłości. Sylwia i Adam to ludzie sukcesu. Sylwia jest wiceprezesem ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych, Adam to właściciel fabryki okien.