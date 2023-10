„Rick i Morty” powrócili! Nowy sezon już dostępny w HBO Max Krzysztof Połaski

Rick i Morty powracają i tym razem są sobą bardziej niż zwykle. To już siódmy sezon, a możliwości wydają się nieograniczone. Co się dzieje z Jerrym, złą Summer, czy kiedykolwiek wrócą do liceum? Nowe odcinki siódmego sezonu są już dostępne w HBO Max.