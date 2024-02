Rodzice Katarzyny Cichopek padli ofiarą złodziei. Była gwiazda „Pytanie na śniadanie” ostrzega innych, by nie podzielili ich losu!

Katarzyna Cichopek do niedawna miała bardzo napięty grafik, godząc pojawiania się w programie „Pytanie na śniadanie” i pracę na planie „M jak miłość”. To właśnie rola Kingi Zduńskiej w popularnej polskiej telenoweli dała jej największą rozpoznawalność, a tzw. śniadaniówka tylko to ugruntowała. Jednakże, z powodu zmian w TVP, pożegnała się z posadą.