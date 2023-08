„Rodzina Soprano” od ponad 20 lat dzierży tytuł najlepszego serialu wszechczasów. Gdzie można obejrzeć wszystkie sezony?

„Rodzina Soprano” (ang. The Sopranos), kultowy serial HBO, który na zawsze zmienił oblicze telewizji i uważany jest za jeden z najlepszych seriali w historii, miał swoją premierę dokładnie dwadzieścia lat temu. Serial emitowany był w latach 1999 – 2007 i liczył sześć sezonów, łącznie 86 odcinków. Produkcja stworzona przez Davida Chase'a przedstawia historię Tony’ego Soprano (James Gandolfini), który tylko z pozoru jest typowym Amerykaninem włoskiego pochodzenia. Tony mieszka w domu na przedmieściach w New Jersey, jest ojcem rodziny i... szefem miejscowej mafii. Gdy kłopoty w „pracy” i w domu zdają się go przerastać, zwraca się więc o pomoc do psychiatry - dr Jennifer Melfi (Lorraine Bracco). Gangster, mimo że cierpi na depresję i jest człowiekiem niezwykle gwałtownym, wzbudza zadziwiająco dużo sympatii.