Roksana Węgiel bryluje w ultra krótkiej sukieneczce na premierze filmowej! Gdy usiadła, prawie wszystko było widać!

Roksana Węgiel bryluje w ultra krótkiej mini na premierze filmowej

„Emma i czarny jaguar” - o czym jest film?

„Emma i czarny jaguar” to familijna animacja o przyjaźni między dziewczyną a dzikim zwierzęciem. Film porusza bardzo ważne tematy, takie jak ochrona środowiska i szacunek do Matki Natury. Emma dorasta w amazońskiej dżungli. W przygodach i zabawach towarzyszy jej Hope - mały czarny jaguar. Niestety, ich piękna relacja kończy się, gdy dziewczynka przeprowadza się do wielkiego miasta, a dokładnie do Nowego Jorku. Z dala od rodzinnych stron, Emma nie przestaje jednak marzyć o powrocie do deszczowych lasów i ukochanego zwierzaka. Po latach, nastoletnia już Emma, która z czasem przyzwyczaiła się do życia w wielkim mieście, odkrywa, że amazońskiej puszczy zagrażają okrutni łowcy zwierząt. Nie wahając się ani chwili, dziewczynka wyrusza do krainy dzieciństwa, aby uratować swojego przyjaciela. „Emma i czarny jaguar” pojawi się w kinach od 9 lutego.