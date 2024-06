„Rolnik szuka żony 10”. Anna mocno przytyła przez ciążę. Oto, jak teraz wygląda!

Anna z „Rolnik szuka żony 10” została mamą

Przedstawiamy Wam Dariusza ❤️ Synka Anny i Jakuba z 10. edycji! ❤️ Gratulujemy z całego serca i życzymy duuuużo zdrówka! ❤️ Przy okazji - czy wiecie, że Dariusz dołączył do grona prawie 600. Maluszków narodzonych dzięki programowi "Rolnik szuka żony" na całym świecie?! 👶 - czytamy w opisie fotografii.

Finał 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” ostatecznie wyłonił dwie pary, którym udało się znaleźć uczucie na planie randkowego hitu TVP. Jedną z nich stanowiła Anna, która postanowiła stworzyć miłosną relację z Jakubem. Choć ich początki nie wyglądały obiecująco, to z czasem rolniczka przekonała się do Kuby i dzisiaj są szczęśliwą parą, która nie tylko jest już po zaręczynach, ale i jakiś czas temu zostali rodzicami!

Ewa Kryza to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Kruczowłosa piękność podbiła serca wielu widzów, którzy do dziś z chęcią śledzą jej losy.…

Anna z „Rolnika” mocno przytyła przez ciążę

Choć Anna od kilku tygodni głównie skupia się na swoim synku, to jednocześnie znajduje czas na to, aby udzielać się w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi sympatykami. Ci regularnie zasypują rolniczkę pytaniami na temat tego, jak wygląda jej życie po narodzinach synka. Jeden z internautek postanowiła ostatnio zapytać rolniczkę, ile kilogramów przytyła w ciąży. Ta jej odpowiedziała, że nie była to mała liczba. Udało jej się jednak już zrzucić już 15 kilogramów.