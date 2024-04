„Rolnik szuka żony 10”. Anna tuż przed porodem poinformowała o olbrzymiej tragedii. „Najgorsze, co mogło mnie spotkać w życiu”

Ostatnio 36-latka postanowiła podzielić się z internautami wyjątkowo smutnym wyznaniem na swój temat. W rozmowie z jedną z internautek Anna zdradziła, że 5 lat temu nagle zmarł jej ukochany tata. Rolniczka jednocześnie przyznała, że do dziś śmierć jej ojca uważa za najgorszy moment w jej życiu.

5 lat temu zmarł nagle mój tata. [...] Ze wszystkich moich przeżyć, uważam, że to było najgorsze, co mogło mnie spotkać w życiu ale na to nie mamy wpływu, kiedy nasza godzina wybije czy naszych bliskich. Takie są koleje losu - czytamy na InstaStories Anny.