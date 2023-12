„Rolnik szuka żony 10”. Dorota stanęła w obronie Waldemara! Para już zaczęła starać się o dziecko?

Waldemar kontra Ewa

To, że relacja Waldemara i Ewy okaże się niewypałem, przewidywali niemalże wszyscy widzowie „Rolnik szuka żony 10”. Jednak nikt nie spodziewał się, że przy rozstaniu zabraknie klasy, a całość skończy się niemalże pyskówką w studiu telewizyjnym. Zresztą, Waldek nie pierwszy raz podpadł widzom, a teraz się okazuje, jak Waldi potraktował Annę, którą jako pierwszą odesłał do domu. To, jak dzisiaj wygląda życie Waldemara, sprawdził portal Shownews.pl.