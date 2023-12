„Rolnik szuka żony 10”. Nicola ujawniła smutną prawdę o związku z Darkiem. Nie było kolorowo

Darek antybohaterem finału „Rolnik szuka żony 10”

Widzów szczególnie mocno rozsierdziła postawa Darka. Rolnik, który jak się okazało postanowił rozstać się z Nicolą przez SMS, praktycznie cały czas w lekceważący sposób odnosił się do swojej wybranki. Doszło nawet do tego, że mężczyzna zaczął argumentować rozstanie z 22-latką słowami, iż... Nicola nie potrafi donieść herbaty do stołu! Nic dziwnego, że Nicola dała się ponieść emocjom i uroniła kilka łez, ale widzowie są zgodni - w tym przypadku nie ma za kim płakać.

Jubileuszowa, 10. edycja „Rolnik szuka żony” dobiegła końca. Widzowie z pewnością na długo zapamiętają to, co się działo w ostatnim odcinku programu. Ich zdaniem Waldemar, Artur i Darek delikatnie mówiąc się nie popisali sposobem, w jaki potraktowali swoje wybranki.

Choć finał 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” już za nami, to wciąż nie milkną echa tego, co się wydarzyło w ostatnim odcinku programu. Wszystko za sprawą tego, jak zachowała się w nim męska…

Nicola ujawnia smutną prawdę o związku z Darkiem

We wpisie Nicoli można przeczytać m.in. to, jak z perspektywy czasu ocenia swoją romantyczną relację z Darkiem. Dziewczyna dosadnie stwierdziła, że ulokowała uczucia w niewłaściwej osobie. Dodała również, że rolnik nie traktował jej najlepiej. Mimo to miała trudności, aby pogodzić się z końcem ich relacji.