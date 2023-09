„Rolnik szuka żony 10” odcinek 1. Rolnicy przeczytali listy! Agnieszka nie doceniła Leśmiana, a Anna mogła przebierać w młodzikach!

Właśnie ruszyła 10. jubileuszowa edycja programu „Rolnik szuka żony”! Rolnicy otrzymali listy i wraz z Martą Manowską poznali adoratorów. Nie wszyscy jednak byli zachwyceni!

ZOBACZ ZDJĘCIA! „Rolnik szuka żony” to społeczny i telewizyjny fenomen. Od pierwszej edycji programu w roku 2014 jego gospodyni dostarczyła listy 45 rolniczkom i rolnikom. Dzięki nim już 9 par stanęło na ślubnym kobiercu, a na świat przyszło aż 11 dzieci! Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy sezon uwielbianego przez widzów hitu Telewizji Polskiej - 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Ponownie pięciu rolników pod okiem kamer i Marty Manowskiej będzie poszukiwało swojej drugiej połówki. Premierowy 1. odcinek zostanie wyemitowany 17 września o godz. 21:20.

Za nami pierwszy odcinek „Rolnik szuka żony 10”!

W pierwszym odcinku 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” poznaliśmy bliżej bohaterów i zobaczyliśmy jak otwierają listy. Rolnicy przeżyli pierwsze rozczarowania, ale również pierwsze zachwyty. Kto, komu najbardziej przypadł do gustu?

Artur dostał rekordową liczbę 141 listów od wielbicielek! Już pierwszy z nich bardzo przypadł mu do gustu, niestety kolejne wzbudziły tylko rozczarowanie. Mężczyzna szuka poważnego związku i marzy, by się ustatkować. 29 latek zdecydowanie wzbudził ogromne zainteresowanie, lecz do sprawy podszedł bardzo rzeczowo. Jak sam powiedział, zamierzał przeczytać każdy list bardzo uważnie i nie spieszyć się z żadną decyzją! Czy wśród takiej ilości pięknych kobiet znajdzie tę jedyną?

Rozwiń

Anna sama nazwała siebie czarną owcą w rodzinie. Przyznała, że nieudane małżeństwo z mężczyzną, który ją oszukał i wykorzystał mocno odbiło się na niej. Do listów podeszła z dystansem. Widać było, że każdą kolejną kopertą traciła nadzieję na miłość życia. Do Anny napisało wielu bardzo młodych mężczyzn, co mocno ją zdziwiło. Uznała, że może ciepło jakim emanuje przyciąga takich chłopców, którzy czują, że będzie umiała się nimi zaopiekować.

Rozwiń

Na koniec wyznała, że żaden z listów nie wywołał na niej porażającego wrażenia, lecz mimo lekkiego rozczarowania postanowiła się nie poddawać. Przecież to kolejny etap będzie tym kluczowym!

Marta Manowska mocno zaskoczyła Dariusza, gdy po przeczytaniu jednego z pierwszych listów, postanowiła zadzwonić do jego autorki! Darek wydawał się lekko spłoszony, lecz mimo to, zaprosił adoratorkę na randkę! Z każdym kolejnym listem zdawał się otwierać bardziej i cieszyć chwilą i zaistniałą sytuacją. Waldek miał najtrudniejsze zadanie. Dostał zaledwie 14 listów. Jak sam przyznał, po tym jak jego wizytówka ujrzała światło dzienne musiał mierzyć się z ogromnym hejtem i nienawiścią. Ludzie zarzucali mu, że ma samochód droższy od gospodarstwa, że się lansuje i jest pozerem. Zarówno on, jak i jego matka mocno to odczuli. Dla obojga ważne było, by wybranka zaakceptowała to, że rolnik ma syna. Kinoman, który obejrzał ponad 7000 filmów był zachwycony ostatnim listem, który otworzył. Marta Manowska wykonała szybki telefon, a Waldek zaprosił wybrankę na randkę! Czy to będzie ta jedyna?

Rozwiń

Agnieszka na pewno wzbudzi w widzach największe kontrowersje. Rolniczka, która dobrze wie, czego chce, przyznała, że nigdy nie miała czasu myśleć o sobie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała innych i swoją pracę i dopiero Marta Manowska, wraz z ekipą programu sprawili, że poczuła się ważna. Szybko się okazało, że Agnieszka twardo stąpa po ziemi! Nie przypadły jej do gustu listy, w których adoratorzy posługiwali się kwiecistym językiem. Jak sama przyznała:

Wolałabym, żeby mnie chłopak zabrał na mecz piłki nożnej, a nie napisał wiersz. To nie mój klimat, totalnie! Jeden z wielbicielu urody Agnieszka pokusił się nawet o słowa samego Leśmiana. Nie dotarł nimi jednak do serca pięknej rolniczki!

Rozwiń

Czy rolnicy znajdą swoją drugą połówkę?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Jest pomysł na rewitalizację Góry Zamkowej