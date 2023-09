„Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” odcinek 3. Dzieliła ich spora różnica wieku, a kolorem wesela był... czarny! Efekt zniewala!

Co się wydarzyło w 3 odcinku „Ślubnego pogotowia Izabeli Janachowskiej”?

Pomimo, że 22-letnią Wiktorię i 33-letniego Piotra dzieli spora różnica wieku, dla tej pary nie stanowi to żadnego problemu. Szczególnie, że często to Wiktoria wykazuje poważniejsze podejście do życia. Lubi być przygotowana i kontrolować sytuację. Jest bardzo otwartą i pomysłową osobą – to ona nadaje rytm ich życiu. Piotr na co dzień jest raczej zamknięty w sobie i stara się nie okazywać emocji. Być może ma to związek z jego wymagającą pracą – jest policjantem. Swoją miłość chętniej pokazuje poprzez czułe gesty niż słowa. Wiktoria i Piotr poznali się 5 lat temu, gdy ze wspólnymi znajomymi wybrali się na wypad w góry. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Teraz oboje marzą o ślubie i weselu jak z bajki.