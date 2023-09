Trudno uwierzyć, że Izabela Janachowska kiedyś tak wyglądała! Zobaczcie, jak się zmieniała!

Od tancerki do ekspertki ślubnej

Kontuzja, miłość i dziecko

Niedługo po wystąpieniu w pierwszej edycji „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami” dla Polsatu, Janachowska ogłosiła koniec kariery tanecznej, wywołany kontuzją kolana. 28 czerwca 2014 poślubiła miłość swojego życia, przedsiębiorcę Krzysztofa Jabłońskiego. To właśnie w trakcie przygotowań do uroczystości odkryła w sobie talent i pasję do organizacji ślubów i wesel. Niedługo później postanowiła przekuć to w biznes. Pierwszy krok Izabela Janachowska postawiła w lutym 2015 roku, kiedy to założyła blog o tematyce ślubnej „Wedding Dream by Izabela Janachowska”.