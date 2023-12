„Rolnik szuka żony 10” odcinek 11. Ewa przyłapała Waldka na kłamstwie! Rolnik mocno motał się w zeznaniach!

Za nami przedostatni już odcinek 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”, w którym rolnicy odbyli swoje ostatnie randki w programie. Padły poważne deklaracje, ale nie zabrakło również wątpliwości co do dalszych losów niektórych par. Sprawdźcie, co się wydarzyło w 11. odcinku „Rolnik szuka żony 10”!

„Rolnik szuka żony 10” odcinek 11 - co się wydarzyło? W przedostatnim odcinku 10. jubileuszowej edycji „Rolnik szuka żony” nadszedł czas na romantyczne spotkania rolników z ich wybrankami. Z dala od pracy, rodziny, znajomych – tylko we dwoje. To czas, który pozwolił uczestnikom upewnić się co do swoich uczuć. Jakie atrakcje bohaterowie programu przygotowali dla swoich wybranek i wybranków?

Sara wprowadza się do Artura!

Sara i Artur zdecydowali się na spokojną randkę, podczas której zgodnie stwierdzili, że ich relacja rozwija się powoli, ale za to harmonijnie. Młodzi nie wstydzą się okazywać sobie nawzajem czułości, a Artur otwarcie przyznaje, że Sara jest jego drugą połówką i spędza z nią każdą wolną chwilę.

W relacji Artura i Sary doszło do wiekopomnego wydarzenia. Rolnik w końcu podarował swojej wybrance kwiaty! Co więcej, Sara postanowiła na jakiś czas przeprowadzić się na gospodarstwo Artura!

Anna powinna szykować się do ślubu?

Relacja Jakuba i Ani, choć początkowo trudna, rozwija się obiecująco, a para wyraźnie coraz bardziej lubi swoje towarzystwo. Kuba i Ania nie szczędzą już sobie czułych gestów, a rolniczka powiedziała wprost, że jest zakochana! Jakub zabrał Anię na romantyczną wyprawę łódką po jeziorze oraz... na strzelnicę! Kuba poczuł się już tak pewnie w związku z Anią, że wyznał, iż powinni się już rozglądać za salą weselną na przyszły rok, a on sam powinien już planować zaręczyny! Co ciekawe, rolniczka wydawała się niezwykle zadowolona z tego, co mówi jej wybranek.

Myślę, że to się nam uda, nie chcę zapeszać, ale wszystko ku temu prowadzi - przyznała Anna. Póki co Ania zaproponowała Kubie, aby wprowadził się do niej na gospodarstwo... i że zrobi miejsce na swoim palcu na pierścionek zaręczynowy!

Darek rozstanie się z Nicolą?

Darek i Nicola spędzili ostatnie randki bardzo aktywnie. Para pływała żaglówką oraz zjeżdżała na tyrolce. Całość zwieńczyła romantyczna kolacja w przepięknym miejscu. Na pierwszy rzut oka widać, że uczucia Nicoli do przystojnego rolnika są coraz żywsze. Darek jednak wciąż trzyma dziewczynę na dystans. Rolnik wciąż nie był pewien tego, czy Nicola jest tą właściwą wybranką. Mimo to Darek chętnie pozwalał dziewczynie na czułe gesty. Podczas ostatniej randki Darek powiedział Nicoli wprost i muszą się jeszcze poznać i nie wie, czy z ich relacji coś będzie. Wiadomo, jeżeli coś nie wyjdzie, to żeby nikt nie cierpiał - przyznał. Nicola była mocno zbita z tropu po tym co usłyszała od rolnika. Dziewczyna przyznała, że gdyby Darek się zadeklarował, to zmieniłaby dla niego swoje życie. Rolnik z kolei na pytanie o to, czy przyjedzie razem z Nicolą na podsumowanie, nie udzielił jej jednoznacznej odpowiedzi!

Ewa przyłapała Waldka na kłamstwie!

Waldemar wie, jak ważne dla Ewy są śpiew i występy na scenie. Dlatego zabrał ją do Opola, stolicy polskiej piosenki. Czy spotkanie przy dźwiękach muzyki pozwoliło rozwiać ciemne chmury, które pojawiły się nad ich związkiem? Ewa wciąż ma mocne obawy co do niechęci rodziców Waldka co do jej osoby. Miło spędzony czas w Opolu wcale nie pomógł Ewie w rozwianiu tych obaw.

Podczas randki Ewa zdawała się być średnio przekonana co do tego, że Waldek rozmawiał z rodzicami na temat akceptacji przez nich jej osoby. 30-latka stwierdziła, że wcześniej jej mówił coś innego i bał się podejmować tego tematu przy rodzinie. Waldek stwierdził, że skoro Ewa nie widzi jego starań, to powinni dać sobie spokój. Wybranka rolnika była mocno rozgoryczona tymi słowami. Waldek przyparty do muru po raz kolejny obiecał, że porozmawia ze swoimi rodzicami na temat akceptacji przez nich Ewy. Czy faktycznie to zrobi? Tego najpewniej dowiemy się za tydzień podczas wielkiego finału.

