„Rolnik szuka żony 10”. odcinek 2. Pierwsze randki. Napisał do niej list i dowiedział się, że będzie ojcem! „Jest ostra jak tabasco”

2. odcinek „Rolnik szuka żony 10” - co się wydarzyło?

Anna już w 1. odcinku wywołała w widzach mieszane emocje i sporą krytykę! Wygląda na to, że im dalej w las, tym może być jej więcej... Kandydaci nie mieli z nią lekko - niemalże każdy musiał się z czegoś tłumaczyć! Podczas spotkania z pierwszym kandydatem wytknęła mu, że pisał listy do rolniczek z poprzednich edycji. Mężczyzna przyznał szczerze, że tak było oraz to, że śledzi na bieżąco program i jego wielkim marzeniem był występ w Rolniku. - O miłości łatwo się pisze - wyznał dodając, że Ania jest jego marzeniem. - Nie ufam mu - wyznała. - Ostra jak tabasco - podsumował ją kandydat. Dziewczynie do gustu przypadła randka z najmłodszym z uczestników, ale będzie miała też jedno zastrzeżenie: