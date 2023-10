„Rolnik szuka żony 10” odcinek 5. Agnieszka odeśle Jana do domu? Szybko go zgasiła! Zobaczcie zwiastun nowego odcinka Krzysztof Połaski

Wielkimi krokami nadchodzi nowy, 5. odcinek programu „Rolnik szuka żony 10”. Do sieci właśnie trafił zwiastun nowego epizodu, który zwiastuje, że będzie się działo! Swój charakterek po raz kolejny pokaże Agnieszka! Szybko zgasi Jana i jego pewność siebie! Odeśle go do domu? Sprawdźcie, co wydarzy się w 5. odcinku „Rolnik szuka żony 10”.