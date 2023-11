„Rolnik szuka żony 10” odcinek 9. Waldek i Ewa wezmą ślub!? Nieoczekiwana deklaracja kandydatki rolnika!

Za nami kolejny odcinek 10. edycji „Rolnik szuka żony”, w którym rolnicy podjęli już ostateczne decyzje co do swoich kandydatów. Doszło również do nieoczekiwanej deklaracji kandydatki Waldemara. Sprawdźcie, co się wydarzyło w 9. odcinku „Rolnik szuka żony 10”!

Relacja Artura i Sary rozkwita

Relacja Artura i Sary rozkwita. Co prawda dziewczyna uprzedziła rolnika, że już wkrótce będzie musiała wrócić do swoich obowiązków, ale obiecała jednocześnie, że uwzględni ich wspólne spotkania w grafiku. Artur w rozmowie z Martą Manowską przyznał, że czuje spokój, będąc przy swojej wybrance. Co ciekawe stwierdził również, że póki co oficjalnie nie są jeszcze parą! Nie zmienia to jednak faktu, że Artur planuje się udać do Sary z rewizytą.

Nieoczekiwany wybór Anny

Anna musiała w końcu zdecydować się, do którego z kandydatów jest jej najbliżej. W podjęciu decyzji miał jej pomóc wspólny grill z rodziną i przyjaciółmi, na którym nie zabrakło jej absztyfikantów, którzy próbowali wypaść jak najlepiej. Dominik był pewny, że to jemu się udało. Spora część bliskich Anny była podobnego zdania. Inni uważali, że żaden z kandydatów nie pasuje do rolniczki.

Na straconej pozycji wydawał się być Mikołaj. Anna po raz kolejny wypomniała przed kamerami, że non stop osaczał ją swoją osobą. Z kolei zdaniem rolniczki Dominik w końcu zaczął się przed nią otwierać. Mimo to stwierdziła, że wybierając Dominika, zrobiłaby to na siłę. Najbliżej miałoby być jej do Kuby, który najlepiej wypadł w oczach rolniczki za tzw. całokształt. W rozmowie z Martą Manowską Anna stwierdziła, że albo Kuba, albo nic. I tak też się stało. Postanowiła dać szansę Kubie i to do niego uda się z rewizytą.

Darek powinien obawiać się ojca Nicoli?

Tymczasem u Darka i Nicoli wszystko idzie w dobrym kierunku. Nowa para spędza ze sobą dużo czasu i się dociera. Nicola planowała już przedstawienie Darka swoim rodzicom. Obawia się jedynie jego specyficznego poczucia humoru, którego jej tata wojskowy może nie zaakceptować. Czy tata dziewczyny polubi jej wybranka? O tym przekonamy się podczas rewizyty.

Czarna rozpacz Agnieszki

Po spotkaniu z rodziną i znajomymi Agnieszka nie kryła się z tym, że myśli już tylko o tym, czy wybrać Janka, czy pożegnać się z oboma kandydatami. Rolniczka było mocno pesymistycznie nastawiona do obu kandydatów, którzy jej zdaniem, w ogóle o nią nie zabiegali i nie zaproponowali nawet żadnej rozmowy w cztery oczy. Z kolei Kuba zarzucił rolniczce, że sama nie dawała im jakiejkolwiek szansy na tego typu sytuacje, trzymając ich mocno na dystans.

Irek przeczuwał, że Agnieszka zamierza się z nim pożegnać. Jakub również nie był pewny swojego losu, tym bardziej, że zdaniem rolniczki wciąż jest dużym dzieckiem. W rozmowie z Martą Manowską, Agnieszka nie ukrywała, że jest zawiedziona swoimi kandydatami i wpadła w płacz! Z pewnością nikogo nie zdziwił fakt, że rolniczka postanowiła pożegnać się z oboma kandydatami.

Waldek i Ewa wezmą ślub?

Waldek nie krył się z tym, że szczerze polubił zarówno Dorotę, jak i Ewę. Obie panie zaimponowały mu swoim zaangażowaniem, charakterem oraz wyglądem. Nadszedł jednak czas decyzji. Po rozmowie z Waldemarem, Dorota podjęła decyzję o tym, że czas pożegnać się z programem. Choć Dorota przyznała, że kibicuje Waldkowi i Ewie w budowaniu ich relacji, nie kryła swoich łez rozpaczy. Wyznała nawet, że chciałaby być gościem na ich weselu i jeśli para skończy na ślubnym kobiercu, nie wyobraża sobie tego, żeby mieli jej nie zaprosić! Napisała im również pożegnalny liścik, w którym życzyła im wszystkiego najlepszego. To się nazywa pożegnanie z klasą. Para również mocno przeżyła jej wyjazd.

U Ewy pojawiły się pierwsze obawy co do jej relacji z Waldkiem. Piękna wokalistka obawiała się tego, jak jej rodzina może przyjąć nowego partnera. Waldek w rozmowie z Martą Manowską również przyznał, że jego rodzice woleliby, aby on wybrał Dorotę. Rolnik jest jednak pewny tego, że to Ewa jest tą jedyną i para zaliczyła swój pierwszy pocałunek!

