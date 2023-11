„Rolnik szuka żony 10”. Plotki o bogactwie Waldka to jednak prawda? Rolnik żyje jak król!

Waldek z 10. edycji „Rolnik szuka żony” ukrywa swoje bogactwo?

To jednak nie pierwszy raz, kiedy osoba Waldka wzbudzała tyle emocji. Jak zauważyło swego czasu Radio Zet , pół roku temu, po tzw. odcinku zerowym, pod wizytówką rolnika pojawiały się komentarze, w których internauci zarzucali rolnikowi, że ten rzekomo ukrywa prawdę na temat swojego majątku.

Wygląda na to, że Waldemarowi z 10. edycji „Rolnik szuka żony” udało się znaleźć miłość! Rolnik nie zważając na to, że emisja programu wciąż trwa, postanowił pochwalić się pierwszym wspólnym zdjęciem…

Pisano m.in., że „Gość jest mega bogaty. Ma skład budowlany, dom weselny i chatę tak na oko za 4 mln. To kręcili u rodziców”. Niektórzy z internautów próbowali wówczas bronić rolnika, twierdząc, że „Może nie chciał pokazywać majątku, bo kobitki zaraz by się rzuciły”. Jaka jest prawda? Tego nie sposób stwierdzić. Pewnym jest jednak, że Waldek z pewnością nie narzeka na swoją sytuację finansową. Świadczy o tym chociażby luksusowy samochód rolnika, w którym ten regularnie pokazuje się w programie. Również dwupiętrowy dom przyłączony do gospodarstwa, na którym pracuje Waldemar może na wielu robić wrażenie.