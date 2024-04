„Rolnik szuka żony 11”. Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska pobije rekord listów Kamili Boś? Piękna 23-latka zachwyca urodą!

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska jest jedną z bohaterek 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Piękna 23-latka, która planowała wziąć udział już w poprzedniej edycji „Rolnika”, teraz zebrała się na śmiałość i zaryzykowała, więc mogliśmy podziwiać ją w zerowym epizodzie nowego sezonu show. W jej opisie czytamy:

23 letnia Pomorzanka Wiktoria w „Rolniku” poszukuje faceta rodzinnego, ciepłego, pomocnego i opiekuńczego, obdarzonego nienagannym uzębieniem, niebagatelnym poczuciem humoru, pewnego siebie, i lubiącego aktywny tryb życia. Dobrze by było, gdyby była to osoba związana z wsią i rolnictwem nie jest jednak warunek konieczny. Dla samej Wiktorii - właścicielki 25 hektarowego gospodarstwa, które uprawia razem z rodzicami – rolnictwo to nie tylko zawód, ale i pasja. Ta absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunek - oczywiście -rolnictwo) jest niewysoką szatynką o ciemnych oczach, pozytywnie nastawioną do życia, uwielbiającą kontakt z ludźmi, jazdę na rowerze, amatorską fotografię. Swoją codziennością chętnie dzieli się w social mediach.