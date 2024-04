„Rolnik szuka żony 11”. Christoph z Niemiec kusi kandydatki bogactwem i hektarami! U niego żadna kobieta nie będzie musiała pracować!

Oto kandydaci do 11. edycji „Rolnik szuka żony”

Jesienią 2024 roku ruszy kolejna, 11. już edycja programu „Rolnik szuka żony” . Z pewnością nie zabraknie emocji, radosnych chwil i trudnych momentów. Kto tym razem będzie szukał miłości w programie? Będzie to pięciu rolników lub rolniczek z odcinka zerowego , którzy otrzymają najwięcej listów od swoich potencjalnych kandydatów.

Christoph z Niemiec kusi kandydatki bogactwem i hektarami

Kolejna edycja „Rolnik szuka żony” może być wyjątkowa z kilku względów. Po raz pierwszy w historii we właściwej edycji programu mogą wziąć udział aż trzy rolniczki oraz uczestnik niemieckiego pochodzenia! To właśnie na tym drugim podczas odcinka zerowego skupiła się uwaga wielu telewidzów.

Christoph z Niemiec, bo o nim tu mowa, ma spore szanse na to, aby stać się rewelacją 11. edycji „Rolnika”. Żyjący od 10 lat w Polsce 35-latek prowadzi największe w historii programu, bo aż 600-hektarowe gospodarstwo na Dolnym Śląsku. Razem z siostrą zajmuje się tam produkcją trawy w rolkach, ogórków gruntowych, dyni, brukselki, kapusty i rzodkiewki. Dodatkowo uprawia kukurydzę i rzepak.

Co ciekawe, mimo posiadania tak ogromnego majątku sprawia wrażenie skromnego człowieka, gdyż zamiast przepastnej willi, mieszka w... niewielkim domku holenderskim. W odcinku zerowym Christoph zachęcał swoje kandydatki do nadsyłania listów tym, że jest romantykiem, który nie zmuszałby kobiety do tego, aby pracowała z nim przy jego gospodarstwie.