„Rolnik szuka żony 9”. Klaudia poinformowała o ogromnej tragedii. Z domu zostały tylko zgliszcza

Klaudia w swojej relacji pokazała zdjęcia strawionego przez płomienie budynku, a także przybliżyła historię staruszki, której w ostatnich latach los ewidentnie nie oszczędzał.

Mam do was ogromną prośbę... starszej Pani z moich okolic spłonął dom w święta..[...] Los jej nie oszczędza. Trzy lata temu zmarł jej mąż, rok później zmarła córka, po jej śmierci ledwo doszła do siebie. A teraz kolejny cios, kolejna tragedia... wszystkie te tragedie dotknęły ją w przeciągu trzech lat. Pożar, z którego ledwo uszła z życiem zabrał jej dach nad głową i spokojną starość. Straciła wszystko... Dom całkowicie nie nadaje się do użytku - czytamy w udostępnionym przez Klaudię komunikacie.