„Rolnik szuka żony”. Co się dzieje z Waldkiem i Dorotą? Wybranka rolnika zamieściła niepokojący wpis

Pamiętaj, że nie to co masz, a to jak innych traktujesz określa Ciebie jako człowieka. Szacunku i miłości nie kupisz, to jest gratis, na który pracujesz całe życie. Można być nikim mając wszystko i kimś, nie mając praktycznie nic. Niewidzialna waluta określająca wartość człowieka... - czytamy w jednej z ostatnich relacji Doroty na Instagramie.