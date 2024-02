Roman Giertych ma piękną i sporo młodszą żonę. Poznali się, gdy Barbara miała zaledwie 16 lat!

Mamy taki układ, że zawsze to ja wstaję w nocy do dzieci. I moim zdaniem jest to argument dla kobiet bardzo istotny. To może wysiłek nieporównywalny z ciążą, ale żona ma świadomość, że takie wstawanie nie jest łatwe. Synek potrafił mnie do drugiego roku życia pięć razy co noc budzić. To chyba najlepiej obrazuje, jakie są u nas relacje w domu – zdradził Roman Giertych w 2015 r. w rozmowie z Gazetą Wyborczą.