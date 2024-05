Rozgogolone piękności z „Tańca z gwiazdami” świecą atutami przy ciężarnej Kubickiej! Magdalena Perlińska i Lenka Klimentova mają co pokazać!

Rozgogolone piękności z „Tańca z gwiazdami” świecą atutami przy ciężarnej Kubickiej!

ZOBACZ ZDJĘCIA

Choć 14. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” już za nami, to jej bohaterowie wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Dopiero co odmieniona Anita Sokołowska brylowała w najlepsze na evencie marki detergentów, a teraz na kolejnej z imprez pojawiły się piękne tancerki z „Dancing with the Stars”, czyli Magdalena Perlińska i Lenka Klimentova.