Anita Sokołowska pochwaliła się nowym wyglądem! 48-letnia aktorka nie przestaje zaskakiwać!

Anita Sokołowska pochwaliła się nowym wyglądem

Anita Sokołowska to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych polskich gwiazd. Jeszcze do niedawna przez większość telewidzów była kojarzona głównie za sprawą roli Zuzy w serialu „Przyjaciółki”, w którą wcielała się przez 11 lat. Teraz praktycznie każdy ją kojarzy z minioną już 14. edycją programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. 48-letnia aktorka okazała się prawdziwą rewelacją tanecznego show i w wielkim stylu razem z Jackiem Jeschke sięgnęła po kryształową kulę.